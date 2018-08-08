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Израиль перехватил две из восьми ракет из сектора Газа
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В Израиле заявили о перехвате двух из восьми запущенных из сектора Газа ракет 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Армия обороны Израиля зафиксировала восемь запусков ракет из сектора Газа, две из них были сбиты. Об этом информирует пресс-служба израильской армии в Twitter.
«После сообщения о срабатывании сирен в городе Сдероте и региональном совете Шаар ха-Негев были выявлены восемь пусков ракет из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении.
Отмечается, что израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила две из них.
Ранее сообщалось, что танк армии Израиля обстрелял позиции ХАМАС в секторе Газа.
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