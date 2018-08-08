Израиль перехватил две из восьми ракет из сектора Газа

В Израиле заявили о перехвате двух из восьми запущенных из сектора Газа ракет

Армия обороны Израиля зафиксировала восемь запусков ракет из сектора Газа, две из них были сбиты. Об этом информирует пресс-служба израильской армии в Twitter. «После сообщения о срабатывании сирен в городе Сдероте и региональном совете Шаар ха-Негев были выявлены восемь пусков ракет из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении. A short while ago, terrorists fired shots at civilians engaged in the construction of the barrier along the security fence near the northern Gaza Strip. An engineering vehicle was hit. pic.twitter.com/QT7wa2UIvV— IDF (@IDFSpokesperson) August 8, 2018 Отмечается, что израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила две из них. Ранее сообщалось, что танк армии Израиля обстрелял позиции ХАМАС в секторе Газа.