Названа основная версия инцидента с ракетой НАТО

Наиболее вероятной причиной случайного запуска истребителем ВВС Испании боевой ракеты в небе над Эстонией является ошибка, вызванная человеческим фактором, сообщили испанские СМИ со ссылкой на военные источники.
По данным источников газеты, вероятнее всего инцидент произошел из-за человеческого фактора. При этом, чтобы запустить ракету, недостаточно просто нажать кнопку — необходимо выполнить процедуру в несколько этапов, передает ТАСС.
Ранее генерал-лейтенант запаса Сергей Шмаков рассказал газете ВЗГЛЯД о возможных причинах инцидента.
Напомним, во вторник истребитель ВВС Испании в ходе «воздушного патруля» НАТО в небе над Прибалтикой случайно выпустил боевую ракету класса «воздух–воздух» AMRAAM. Ракету пока не нашли.
Эстония запретила полеты испанских истребителей до выяснения всех обстоятельств.