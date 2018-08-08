В Совфеде усомнились в пересечении ракеты НАТО границы РФ

Бондарев: запущенная над Эстонией ракета была бы сбита ПВО при пересечении границы России

Во вторник стало известно, что истребитель Eurofighter ВВС Испании по ошибке выпустил в полете над Эстонией ракету класса "воздух — воздух" AMRAAM. Эстонские военные заявили, что у ракеты был активирован режим самоуничтожения, однако она все же могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту

"Если бы она [ракета] пришла на нашу территорию, комплекс С-400 ее бы захватил и ликвидировал. Такие ракеты он берет. "Панцирь" ее тоже возьмет, если она находится в зоне его поражения. Но если она самоликвидировалась, то это происходит довольно быстро, и за это время ее не успели бы ничем перехватить", — сказал Бондарев.

Игорь Коротченко. Уверенность в том, что запущенная над Эстонией ракета могла быть уничтожена российскими военными, выразил и главный редактор журнала "Национальная оборона"

"Все, что происходит в воздушном пространстве сопредельных стран Балтии, которые являются членами НАТО, контролируется Российской Федерацией. Все полеты натовской авиации отслеживаются, поэтому в случае, если бы пуск ракеты произошел в сторону границ РФ, то в момент входа ее в российское воздушное пространство эта ракета была бы уничтожена дежурными силами и средствами ПВО", — сказал Коротченко ТАСС.

Военный эксперт Виктор Мураховский полагает, что наиболее подходящим для уничтожения цели такого размера был бы комплекс "Тор-М2", если бы ракета попала в радиус его действия.

"Сама по себе ракета не тактическая, не баллистическая, а класса "воздух — воздух", это достаточно малоразмерная цель. По таким целям комплексы ПВО дальнего действия не работают, это работа для комплекса типа "Тор-М2". Он специально "заточен" на работу по авиационным средствам поражения", — сказал ТАСС эксперт.

Возможная угроза

В целом, подчеркнул Бондарев, такие случаи недопустимы, потому что создают значительную опасность не только для российской, но и европейской стороны, в частности для гражданских воздушных судов.

"Если бы она не упала на землю, а что-нибудь в воздухе захватила, то могла наделать беды. Могла бы любой объект поразить: самолет НАТО, гражданский самолет", — отметил сенатор.

Вместе с тем Мураховский полагает, что даже если бы ракета после запуска направилась в сторону России, она, вероятно, не представляла бы угрозы.