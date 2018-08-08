Британский эсминец сопроводил российские военные корабли

Британский эсминец сопроводил два российских военных корабля на пути через Ла-Манш

Эсминец королевских ВМС Великобритании Diamond сопроводил во вторник большой противолодочный корабль "Североморск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота на их пути через пролив Ла-Манш.

Об этом в среду сообщило агентство Press Association со ссылкой на представителя британских ВМС.

"Накануне вечером корабль Ее Величества Diamond вел наблюдение в британских водах, осуществляя мониторинг за действиями российских военных кораблей в связи с тем, что они стали приближаться к побережью Соединенного Королевства", — информировал представитель британских ВМС.

По его словам, когда "Североморск" и "Маршал Устинов" вошли в зону интенсивного морского сообщения на участке Северного моря между английским графством Норфолк и континентальной Европой эсминец Diamond обозначил российским кораблям свое присутствие и стал двигаться вместе с ними.

"Сопровождение кораблей осуществлялось при их движении по направлению к Дуврскому проливу (Па-де-Кале), который является одним из самых интенсивных по движению морских путей в мире", — добавил сотрудник ВМС.

Diamond продолжал наблюдение за российскими кораблями в момент, когда они проходили через Дуврский пролив и вдоль южного побережья Англии. Как ожидают ВМС Великобритании, далее "Североморск" и "Маршал Устинов" уйдут на юг и покинут британскую зону интересов.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Северного флота, принимавших участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, зашел из Северного моря в пролив Ла-Манш. Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Североморск" в рамках дальнего похода в моря Атлантического океана проведут тренировки и учения по борьбе за живучесть кораблей, оказанию помощи терпящим бедствие на море, а также по обеспечению всех видов охраны и обороны отряда кораблей, находящегося на морском переходе.