Найдено место падения ракеты с истребителя НАТО

В Эстонии обнаружили вероятное место падения запущенной истребителем ВВС Испании ракеты

Эстонские военные, предположительно, обнаружили место падения ракеты, которая была по ошибке запущена истребителем ВВС Испании . Об этом заявил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.

«Известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошёл взрыв… Зона взрыва небольшая, большого взрыва не произошло. Я сам видел только фотографии, на месте не был», — цитирует Postimees военного.

По его словам, с вероятностью в 95% «пропавшая ракета будет найдена».

7 августа стало известно, что испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией. После этого военными была организована операция по поиску снаряда.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал произошедшее серьёзным происшествием.