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Найдено место падения ракеты с истребителя НАТО
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В Эстонии обнаружили вероятное место падения запущенной истребителем ВВС Испании ракеты 

RT на русском 59 минут назад
Фото: © eurofighter.com
Эстонские военные, предположительно, обнаружили место падения ракеты, которая была по ошибке запущена истребителем ВВС Испании. Об этом заявил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.
«Известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошёл взрыв… Зона взрыва небольшая, большого взрыва не произошло. Я сам видел только фотографии, на месте не был», — цитирует Postimees военного.
По его словам, с вероятностью в 95% «пропавшая ракета будет найдена».
7 августа стало известно, что испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией. После этого военными была организована операция по поиску снаряда.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал произошедшее серьёзным происшествием.
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