Найдено место падения ракеты с истребителя НАТО

Эстонские военные, предположительно, обнаружили место падения ракеты, которая была по ошибке запущена истребителем ВВС Испании. Об этом заявил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.
«Известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошёл взрыв… Зона взрыва небольшая, большого взрыва не произошло. Я сам видел только фотографии, на месте не был», — цитирует Postimees военного.
По его словам, с вероятностью в 95% «пропавшая ракета будет найдена».
7 августа стало известно, что испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией. После этого военными была организована операция по поиску снаряда.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал произошедшее серьёзным происшествием.