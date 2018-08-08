Ещё
Эстонский премьер назвал «прискорбным» инцидент с ракетой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эстонский премьер назвал «прискорбным» инцидент с боевой ракетой НАТО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам премьер-министра страны Юри Ратаса, нужно следить за обеспечением безопасности гражданских лиц.
Вчерашний инцидент в воздушном пространстве над Эстоний, когда испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету в районе города Тарту, прокомментировал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. На своей странице в Facebook политик назвал случившееся «очень прискорбным».
По словам Ратаса, миссия НАТО по охране воздушного пространства над страной является очень важной, однако при этом следует всегда следить за обеспечением безопасности гражданских лиц.
«Произошедший накануне неприятный инцидент, слава Богу, обошелся без человеческих жертв, но все равно это очень прискорбно. Силы обороны вместе с участниками миссии охраны воздушного пространства проводят расследование и вместе с соответствующими учреждениями предпринимают все для обеспечения безопасности людей», — написал Ратас в соцсети.
Эстонский премьер уверен, что Силы обороны страны тщательно разберутся в произошедшем, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось.
ТК «Звезда»: последние новости
ВВС Эстонии: выпущенная испанцами боевая ракета могла улететь на территорию РФ Новейший вертолет Ми-171А2 жестко приземлился на Эльбрусе: видео На Украине признали недостижимость паритета с Россией на Черном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом140
Меладзе задержали на границе с ЕС11
Саакашвили предложил России свои гениталии
В ООН разгорелся громкий секс-скандал
У жены Асада обнаружили тяжелое заболевание
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил России свои гениталии
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение