Эстонский премьер назвал «прискорбным» инцидент с ракетой

Эстонский премьер назвал «прискорбным» инцидент с боевой ракетой НАТО

По словам премьер-министра страны Юри Ратаса, нужно следить за обеспечением безопасности гражданских лиц.

Вчерашний инцидент в воздушном пространстве над Эстоний, когда испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету в районе города Тарту , прокомментировал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. На своей странице в Facebook политик назвал случившееся «очень прискорбным».

По словам Ратаса, миссия НАТО по охране воздушного пространства над страной является очень важной, однако при этом следует всегда следить за обеспечением безопасности гражданских лиц.

«Произошедший накануне неприятный инцидент, слава Богу, обошелся без человеческих жертв, но все равно это очень прискорбно. Силы обороны вместе с участниками миссии охраны воздушного пространства проводят расследование и вместе с соответствующими учреждениями предпринимают все для обеспечения безопасности людей», — написал Ратас в соцсети.

Эстонский премьер уверен, что Силы обороны страны тщательно разберутся в произошедшем, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось.