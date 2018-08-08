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США испортили британцам строительство атомных субмарин
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Американцы испортили британцам строительство атомных субмарин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Проект Великобритании по созданию нового класса атомных подлодок оказался под угрозой срыва из-за некачественных американских деталей. Об этом сообщает The Times.
В пусковых установках баллистических ракет, которые спроектированы и созданы американской компанией BWX Technologies, обнаружили дефект сварки. Установки нужны для создания подлодок класса Dreadnought, которыми Великобритания планирует заменить действующие субмарины Vanguard.
На программу выделен 31 триллион фунтов стерлингов. Новые подлодки должны поступить в распоряжение английских ВМС в 2030 году, однако из-за обнаруженного брака сроки могут сдвинуться.
Отмечается, что эти же пусковые установки планируют применить и США в своих новых атомных подлодках класса Columbia.
По данным Breaking Defense, причины, по которым возникли проблемы со сваркой, неизвестны, потому что детали еще не прошли все необходимые проверки. Источник издания отметил, что у других поставщиков таких сложностей не возникало.
В 2017 году газета The Sun со ссылкой на источники сообщила, что большинство многоцелевых подводных лодок в Великобритании находятся в неисправном состоянии.
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