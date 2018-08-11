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Главком ВВС оценил значение конкурса «Авиадартс»
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Главком ВВС оценил значение конкурса «Авиадартс» 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Командующий Военно-воздушными силами — замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин на торжественной церемонии закрытия конкурса "Авиадартс" поблагодарил участников конкурса и выразил уверенность, что сотрудничество в рамках конкурса является залогом чистого неба над странами-участницами.
"Все эти дни прошли в дружеской атмосфере, но мы соревновались. Соревновались за право называться лучшими в летном мастерстве… Хочется выразить слова огромной признательности представителям дружественных армий. В непростой военно-политической обстановке ваше участие в соревновании служит и будет служить свидетельством партнерства и дружественной атмосферы. Уверен, что наши успехи на "Авиадартсе" станут залогом чистого неба над нашими странами", — сказал Юдин.
По словам генерала, более 100 самолетов и вертолетов участвовало в соревнованиях. Он также отметил, что впервые в конкурсе принимали участие самолеты дальней авиации КНР.
Генерал отметил, что соревнования прошли на высоком уровне и без происшествий, а также пожелал успешного возвращения в места постоянного базирования. "Самое главное, мы выполнили указ не нарушить мер безопасности, да и погода нам благоволила. Поэтому достигнуты очень высокие результаты на конкурсе "Авиадартс". Всем желаю подготовиться к перебазированию и достойно выполнить эту задачу. Желаю всем успехов!" — добавил Юдин. Также, он выразил благодарность руководству Рязанской области, лично губернатору области и городу Рязани.
Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс", в котором принимали участие летчики четырех стран, проходил под Рязанью с 29 июля. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов. На соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей из Китая, Белоруссии и Казахстана. Закрытие соревнований прошло 11 августа на аэродроме Дягилево Рязонской области. Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области.
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