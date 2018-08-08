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Порошенко объявил о сборке первого украинского БТР-4
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Порошенко объявил о начале сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©wikipedia
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на заводе в Харькове начали сборку первого экспериментального корпуса бронетранспортёра БТР-4. Об этом он написал в своём Facebook.
«Первый экспериментальный корпус бронетранспортёра БТР-4 уже собирают на заводе им. В. А. Малышева в Харькове», — написал он.
По его словам, ведётся сборка и сварка нижней части корпуса БТР. Также он отметил, что специалисты завода «в общем должны объединить более 1700 деталей, из которых более 400 — бронированных».
Порошенко добавил, что при успешном прохождении тестовых испытаний заводу будет предоставлено разрешение на производство, после чего он сможет приступить к серийному выпуску корпусов БТР.
Также украинский лидер сообщил, что указанный завод уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.
Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак анонсировал показ новых образцов вооружения и техники в стране.
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