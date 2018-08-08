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Украина признала силу России в море
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Украинские ВМС признали неспособность противостоять России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ВМС Украины
Военно-морские силы (ВМС) Украины признали неспособность добиться паритета с Россией на Черном и Азовском море. Об этом говорится на странице ВМС на Facebook.
«Возможности ВМС Украины дать адекватного ответа "российской агрессии" крайне ограничены, и мы это осознаем. Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ», — сказано в сообщении.
При этом, по мнению командования, это и не нужно Украине для того, чтобы остановить «агрессию России на море». Для этого, как считают в ВМС, достаточно иметь небольшой, но эффективный флот. Примером для Украины служат ВМС Норвегии, Швеции и Израиля.
Ранее сообщалось, что для противодействия российскому флоту в Черном море, командование украинских ВМС разработало новую тактику «волчьей стаи».
Командование ВМС неоднократно признавало плачевное состояние украинского флота. В августе 2017 года вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что из-за отсутствия государственной морской политики и должного финансирования флот может исчезнуть в ближайшее время.
Этому заявлению предшествовал скандал с флагманов ВМС Украины фрегатом «Гетман Сагайдачный». Вскоре после ремонта, осуществленного киевским судостроительным заводом «Ленинская кузница», который принадлежит президенту страны Петру Порошенко, двигатель корабля сломался. После чего вице-адмирал Гайдук рассказал о скором списании корабля из-за истечения срока эксплуатации.
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