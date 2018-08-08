Украина признала силу России в море

Украинские ВМС признали неспособность противостоять России

Ранее сообщалось, что для противодействия российскому флоту в Черном море, командование украинских ВМС разработало новую тактику «волчьей стаи».

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