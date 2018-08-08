Если бы не было ядерного оружия, решилась бы Россия вонзить свои клыки в Крым?

Если бы не было ядерного оружия, то не было бы и современной России . Страна бы развалилась. Ведь как еще можно сохранить единым государство с такой огромной территорией? Ядерное оружие называют стратегическим или оборонительным щитом, ведь самая большая роль, которую оно выполняет — оборона: гарантирует ненападение других стран и защищает национальные интересы. Без ядерного оружия США давно бы разделили РФ. Не помогла бы даже та военная сила, которую оставил СССР России. Ведь во время своего упадка в РФ даже не было возможности элементарно проводить обычную военную подготовку. А об открытом конфликте с западными странами даже и речи быть не могло. Как же Россия стала настолько огромной страной? О войнах, вторжениях, захватах и внешних врагах даже говорить не стоит, ведь тактика «добить лежачего» так часто применялась Россией в отношении захватываемых стран. В 2008 году начался российско-грузинский конфликт. С этого момента РФ широко развернула колониальную экспансию в духе царской России. Особенно это прослеживается в последующем присоединении Крыма и подстрекательстве сепаратизма на востоке Украины . Данная ситуация сильно испугала ближайших соседей и заставила волноваться весь мир. НАТО был вынужден принять этот вызов и начать широкомасштабные военные учения. Кажется, будто начался новый виток Холодной войны. Россия открыто нарушила Будапештский меморандум, захватив Крымский полуостров, что вновь вызвало споры о пользе и недостатках отказа Украины от ядерного оружия и о том, что оно нужно для обеспечения самообороны. Ядерное оружие — это ящик Пандоры, который зачаровал всех и грозит вот-вот открыться. И обеспокоенность вопросом ядерного оружия вновь появилась из-за необузданного желания России расширяться. Но вспомним развалившийся СССР. Его военная мощь, особенно угроза применения ядерного оружия, заставляла людей бледнеть от ужаса, но не уберегла союз от разрушения буквально за одну ночь. Не подрывает ли это слепую веру в ядерное оружие?