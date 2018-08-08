Раскрыты детали секретного плана конфликта с Грузией

По его словам, до 2008 года западные страны, в частности США , неоднократно утверждали, что « [Михаил] Саакашвили (бывший президент Грузии — прим. «Ленты.ру» ) никогда не решится на военную авантюру». Однако Москва готовилась к эскалации конфликта, подчеркнул Иванов.

«Военные, генеральные штабы серьезных государств мира не наивные люди, они всегда исходят из худших сценариев развития ситуаций. Поэтому наш Генштаб в 2007 году — к тому времени конфликты малой интенсивности уже возникали в Южной Осетии — разработал секретный план наших действий в том случае, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия», — рассказал экс-министр обороны.

Несмотря на подготовку, вторжение грузинских войск в Южную Осетию оказалось неожиданным для российских военных, признал Иванов. В тоже время, подчеркнул он, часть плана была выполнена. Речь идет о защите Рокского тоннеля, который является единственной транспортной артерией, связывающей Россию и Южную Осетию.

Все детали плана Иванов раскрыть отказался, пояснив, что он до сих пор остается секретным.

8 августа 2018 года исполняется десять лет с попытки Грузии взять самопровозглашенную Южную Осетию вод свой контроль.