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7,5 тысячи контрактников поступили на службу в войска ЮВО
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Около 7,5 тысячи контрактников поступили на службу в войска ЮВО в 2018 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Около 7,5 тысячи военнослужащих по контракту пополнили войска Южного военного округа (ЮВО) в 2018 году, сообщил журналистам командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
"В текущем году в войска округа поступили на военную службу по контракту около 7,5 тысячи человек, в том числе около 1,4 тысячи в июле текущего года", — сказал Дворников.
Отмечается, что более двух тысяч военнослужащих заключили контракт на этапе прохождения военной службы по призыву.
По его словам, в итоге укомплектованность соединений и воинских частей ЮВО военнослужащими по контракту поддерживается на уровне свыше 99%, что позволяет проводить занятия по боевой готовности в составе штатных подразделения и в настоящее время в полном объеме выполнять задачи боевого слаживания рот, батарей и им равных подразделений.
Всего в текущем году планируется отобрать на военную службу по контракту в войска ЮВО более 14,5 тысячи военнослужащих.
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