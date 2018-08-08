Минобороны наделит военные округа большей независимостью

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Минобороны планирует наделить военные округа большей финансовой самостоятельностью 

ТАСС 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России планирует наделить военные округа большей самостоятельностью в распределении финансовых средств, сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Татьяну Шевцову.
По данным газеты, замминистра провела выездное совещание с руководящим составом финансово-экономической службы Вооруженных сил (ВС) РФ, участники которого рассмотрели вопросы оптимизации системы финансового обеспечения ВС РФ.
"Изменения будут направлены на расширение полномочий распорядителя бюджетных средств головных управлений финансового обеспечения и повышение качества планирования бюджетных ассигнований и ведения бюджетного учета", — цитирует газета замминистра.
В настоящее время в основу системы финансового обеспечения Вооруженных сил положен территориально-отраслевой принцип, который предполагает более централизованное распределение финансовых средств.
На сегодняшний день в Вооруженных силах РФ действуют четыре военных округа: Западный, Южный, Центральный, Восточный, а также выделенный в отдельное командование Северный флот.
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