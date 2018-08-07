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Танки Т-90М впервые покажут себя на «Армии-2018»
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Танки Т-90М и Т-80БВМ впервые покажут свои боевые возможности на форуме «Армия-2018» 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ТАСС
Глубокомодернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ впервые продемонстрируют свои боевые возможности в рамках динамического показа на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом сообщается в программе мероприятий, опубликованной на сайте форума.
Демонстрационные показы будут проходить в сухопутном кластере на полигоне Алабино в дни ограниченного посещения форума. 21 августа Т-90М выйдет на полигон в рамках розыгрыша тактического эпизода "Действие головной походной заставы" в 16:00. 22 и 23 августа состоятся одиночные демонстрационные показы, которые начнутся в 11:00.
Танк Т-80БВМ также продемонстрирует свои возможности с 21 по 23 августа. В первый день в рамках розыгрыша тактического эпизода "Действие 1 эшелона рейдового отряда". Начало показа — 16:00. 22 и 23 августа в 13:50 состоятся одиночные демонстрации возможностей новой машины.
Т-90А — российский основной боевой танк. Он вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой скорострельностью семь выстрелов в минуту и имеет боекомплект в 40 снарядов. Предусмотрена возможность запуска противотанковых управляемых ракет, наводимых по лазерному лучу. Т-90М — самая совершенная модификация танка, разработана в рамках ОКР "Прорыв-3". Машина по узлам и оборудованию максимально унифицирована с танком Т-14 Армата. Контракт на поставки в войска подписан в 2017 году.
Танк Т-80БВМ — модернизированная версия Т-80БВ. Контракт между Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" на проведение этих работ был заключен на форуме "Армия-2017". Как сообщили на предприятии, в ходе модернизации у машины улучшены основные боевые качества, такие как огневая мощь, защищенность и подвижность, а также усовершенствована система управления, в результате чего танк стал отвечать современным требованиям по всем основным параметрам.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот". В первые три дня посещение форума будет ограниченно, все желающие смогут посетить форум 24-26 августа.
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