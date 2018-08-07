В Японии найден огромный тайник с оружием войны

Найден огромный тайник с оружием времен Второй мировой войны

Под начальной школой в японского города Ниситокё нашли огромный тайник с несколькими тысячами видами оружия времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Japan Today.

Находка включает около 1,4 тысячи единиц огнестрельного оружия и 1,2 тысячи мечей. Среди них также нашли большое количество гранат, патронов и пушечных ядер. Захоронение нашли в ходе подготовки местности к постройке нового здания. Тайник находился на глубине около двух метров под зданием школы.

Предполагается, что все это оружие было выброшено и захоронено в 1945 году после окончания войны.