Ещё
В Японии найден огромный тайник с оружием войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден огромный тайник с оружием времен Второй мировой войны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Nishitokyo municipal government office
Под начальной школой в японского города Ниситокё нашли огромный тайник с несколькими тысячами видами оружия времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Japan Today.
Находка включает около 1,4 тысячи единиц огнестрельного оружия и 1,2 тысячи мечей. Среди них также нашли большое количество гранат, патронов и пушечных ядер. Захоронение нашли в ходе подготовки местности к постройке нового здания. Тайник находился на глубине около двух метров под зданием школы.
Предполагается, что все это оружие было выброшено и захоронено в 1945 году после окончания войны.
В начале июля у побережья Японии нашли затонувшую подлодку U-511, построенную в гитлеровской Германии. На 90-метровой глубине был обнаружен хорошо сохранившийся корпус подлодки, спущенной на воду в 1941 году в Германии и впоследствии (в 1943 году) переданной Императорскому флоту Японии. В 1946-м субмарина была потоплена американцами.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии159
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян152
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой281
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году741
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко117
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Кавказ
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение