Ещё
Генерал США назвал новое оружие РФ слабым конкурентом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерал США назвал новое российское оружие слабым конкурентом 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: © AP Photo / Nati Harnik
США надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского, считает командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен.
"Все эти ядерные возможности, о которых говорит Россия — ядерные гиперзвуковые (ракеты), ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее… Знаете что? Вы по-прежнему не можете найти (стратегические) подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (в США) — вы ничего не можете с ними сделать. Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила", — заявил Хайтен, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.
Первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых — и принципиально отличных — видах вооружений, разработанных в России. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат", авиационном ракетном комплексе "Кинжал". Также Путин упомянул крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, атомный подводный беспилотник и комплекс лазерного оружия, которые впоследствии по итогам народного голосования получили названия "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет" соответственно.
Последние новости
Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию Киев доиграется с бандеровскими лозунгами Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой172
Найден зачинщик ссоры России и Греции65
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео150
Умер Игорь Славинский9
Умер Андрей Кирсанов23
Видео
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
02:00
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео
Армия Оружие
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение