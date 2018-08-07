Курилы поразили японского военного аналитика

Увиденное на Курилах поразило японского военного аналитика

Военный аналитик из Японии Ю Коидзуми рассказал о посещении «северных территорий» (четыре спорных Курильских острова) в конце июля и о том, как изменились Курилы за последние пять лет.

По его словам, последний раз он был на этих островах в 2013 году. На этот раз он приезжал с 28 по 30 июля. Хотя в Японии посещение островов называется «въезд на территории» и не означает пересечение границы, реальное положение дел «указывает именно на „въезд в страну“, заявил он в статье в Yahoo News Japan, сообщает »ИноСМИ»

Он начал свой путь в Южно-Курильске , основном городе Кунашира, причем прибыл туда 27 июля вечером, но вышел на землю только на следующее утро после въездного контроля российской пограничной службы. По его словам, он испытал «неприятное чувство»: «японцы не могут свободно попасть туда, несмотря на то, что это Япония».

Коидзуми рассказал, что за неделю до его визита у членов японской делегации на Курилах конфисковали спутниковые телефоны. Однако во время его поездки «осмотр и общение прошли в спокойной обстановке».

«Меня поразила степень развития инфраструктуры Кунашира: она стала намного лучше в сравнении с тем, что было пять лет назад. Когда я посетил остров в 2013 году, было заасфальтировано всего несколько дорог и началась реконструкция некоторых зданий, однако в этот раз были заасфальтированы практически все дороги в Южно-Курильске и обновлено большинство построек (есть новые здания и отремонтированные)», — написал он.

Его поразил новый дом культуры в Южно-Курильске, который представляет собой «великолепное строение».

«Я был ошеломлен, так как в последний раз был на Кунашире еще в 2013 году. Спортивный центр, который мы посетили после этого, — также новое здание. Там есть 25-метровый бассейн, тренажеры и даже инструкторы. Посещение стоит всего 150-200 рублей», — заявил он.

При этом с экономической точки зрения Кунашир уступал Итурупу — там находится крупный рыбохозяйственный холдинг «Гидрострой».

«Я вынужден признать, что инфраструктурные проекты, реализованные за последние десять лет, принесли свои результаты. Конечно же, если сравнивать с крупными городами, Южно-Сахалинск выглядит весьма скромно. Тем не менее для российской глубинки это вполне высокий уровень. Мне кажется, что местные жители удовлетворены условиями проживания», — заявил Коидзуми.

По его словам, чем богаче становятся Южные Курилы, тем «меньшую ценность представляет экономический козырь в рукаве Японии».

Его поразил и ассортимент в магазинах, который увеличился по сравнению с прошлыми годами. Более того, снизилась доля японской продукции. Так, бытовая техника в большинстве своем произведена в Китае

Средняя зарплата на Кунашире и Шикотане составляет 52 тыс. 300 рублей, в крупных компаниях -76 тыс. рублей, что значительно больше средней оплаты труда в России , хотя некорректно сравнивать только суммы в связи с высокими ценами.

«К тому же на Курилах существует социальное расслоение, поэтому сложно сделать общие выводы, однако скорее всего жителей «северных территорий» не стоит считать бедными», — заявил он.

Ю Коидзуми заявил, что встретил на Кунашире в том числе граждан КНДР , которые здесь, по его словам, работали.

«Я не могу быть уверенным на 100%, однако если «северные территории» являются серой зоной, предоставляющей КНДР лазейку в санкциях, то это большая проблема», — заявил аналитик.