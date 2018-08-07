Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео

Неудачная посадка нового Ми-171А2 на Эльбрусе попала на видео

В сети появились кадры падения вертолета Ми-171А2 во время посадки в Приэльбрусье.

Видео и фото аварии опубликованы в паблике «Военный осведомитель» во «ВКонтакте».

Ранее СМИ сообщали, что 3 августа на Эльбрусе Ми-171 в ходе испытаний совершил жесткую посадку. В аварии никто не пострадал, экипаж эвакуировали другим вертолетом в Нальчик

В мае состоялся первый полет серийного нового многофункционального вертолета Ми-171А2.

Ми-171А2 — глубоко модернизированная версия модели Ми-8/17. Разработчики включили более сотни усовершенствований и технологических решений, машина оснащена самой современной авионикой, что позволяет ей летать при любой погоде и в любое время суток.