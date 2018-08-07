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Неудачная посадка Ми-171А2 на Эльбрусе попала на видео
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Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео

Неудачная посадка нового Ми-171А2 на Эльбрусе попала на видео 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
В сети появились кадры падения вертолета Ми-171А2 во время посадки в Приэльбрусье.
Видео и фото аварии опубликованы в паблике «Военный осведомитель» во «ВКонтакте».
Ранее СМИ сообщали, что 3 августа на Эльбрусе Ми-171 в ходе испытаний совершил жесткую посадку. В аварии никто не пострадал, экипаж эвакуировали другим вертолетом в Нальчик.
В мае состоялся первый полет серийного нового многофункционального вертолета Ми-171А2.
Ми-171А2 — глубоко модернизированная версия модели Ми-8/17. Разработчики включили более сотни усовершенствований и технологических решений, машина оснащена самой современной авионикой, что позволяет ей летать при любой погоде и в любое время суток.
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