Израиль ударил по объекту в Газе: есть погибшие

При ударе Израиля по военному объекту в Газе погибли двое палестинцев

Двое палестинцев погибли при обстреле израильской артиллерией объекта боевиков на северной границе сектора Газа , сообщило военизированное крыло правящего в анклаве движения ХАМАС

Израильтяне ранее признали, что их танк атаковал пост боевиков ХАМАС в ответ на открытый оттуда огонь по военнослужащим.

"Два палестинца погибли в результате обстрела израильской артиллерией военного объекта в районе города Бейт-Лахии на северной границе сектора Газа", — сказано в заявлении "Бригад Изеддина аль-Кассама" — боевого крыла ХАМАС.

По данным армейской пресс-службы, с израильской стороны пострадавших нет.