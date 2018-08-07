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Израиль ударил по объекту в Газе: есть погибшие
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Названа причина драки с участием Сами Насери
Названа причина драки с участием Сами Насери

При ударе Израиля по военному объекту в Газе погибли двое палестинцев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двое палестинцев погибли при обстреле израильской артиллерией объекта боевиков на северной границе сектора Газа, сообщило военизированное крыло правящего в анклаве движения ХАМАС.
Израильтяне ранее признали, что их танк атаковал пост боевиков ХАМАС в ответ на открытый оттуда огонь по военнослужащим.
"Два палестинца погибли в результате обстрела израильской артиллерией военного объекта в районе города Бейт-Лахии на северной границе сектора Газа", — сказано в заявлении "Бригад Изеддина аль-Кассама" — боевого крыла ХАМАС.
По данным армейской пресс-службы, с израильской стороны пострадавших нет.
Инцидент угрожает осложнить подготовку соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа. По данным СМИ, проект такой долгосрочной мирной сделки готовят Египет и ООН, представившие на прошлой неделе результаты работы на рассмотрение руководителей ХАМАС и властей Израиля.
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