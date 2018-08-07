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Израиль атаковал пост палестинцев
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Израильский танк атаковал пост палестинцев в ответ на обстрел из Газы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков в ответ на огонь по военным из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Ряд местных СМИ пишет о двух погибших с палестинской стороны, однако официального подтверждения этому пока не поступало.
"Некоторое время назад террористы произвели несколько выстрелов в направлении военнослужащих Армии обороны Израиля… В ответ танк атаковал пост, откуда велась стрельба", — сказано в пресс-релизе.
Военные говорят, что пост в северной части сектора Газа принадлежал правящему в анклаве исламистскому движению ХАМАС.
Со стороны израильтян потерь нет, сообщила армейская пресс-служба.
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