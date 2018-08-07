В САР нашли БРДМ-2 с самодельной динамической защитой

БРДМ-2 с самодельной «динамической защитой» заметили в Сирии

В ходе последних боевых операций капитулировавшие боевики террористических группировок передали правительственных войскам десятки единиц различной бронетехники.

1 BRDM-2, 1 BRDM-2, 1 T-55AMV. pic.twitter.com/2PutJ81A8k— Morant Mathieu (@MathieuMorant) July 28, 2018

Среди танков и легких бронемашин различных моделей нашлась даже одна бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2. В российской армии их называют "Бардаками".

Обращает внимание дополнительная защита самоходного трофея. На броне по бортам расположились коробки от боеприпасов. Можно предположить, что боевики их чем-то заполнили, например, песком или гравием, предполагая, что таким образом они могут защититься от реактивных гранат.

Есть еще одно предположение, более экзотическое, перед нами — своеобразная импровизированная динамическая защита. Некоторые умельцы в таких коробках прячут осколочные гранаты, надеясь, что во время попадания кумулятивной струи, произошедший взрыв ее рассеет. Правда, специалисты сомневаются в эффективности таких мер. Вероятность удачного исхода при срабатывании такой "реактивной брони" равна нулю.

В настоящее время сирийские вооруженные силы используют БРДМ-2 в очень ограниченных количествах, в основном для охранных функций в тылу. На передовой такая техника почти не встречается.