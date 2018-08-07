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Три тяжелых ракеты «Ангара» создаются в РФ
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Три тяжелых ракеты «Ангара» создаются в России — Шойгу 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: Роскосмос
В Центре имени Хруничева изготавливается три тяжелых ракеты-носителя «Ангара», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
По словам министра, в 2014 году на космодроме «Плесецк» были успешно завершили летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов.
«По действующему контракту Центр изготавливает три ракеты-носителя тяжелого класса и две — легкого класса», — сказал Шойгу.
Ангара (семейство ракет-носителей) модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов — от легкого до тяжелого — в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара 1.1») до 35 («Ангара-А7»).
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