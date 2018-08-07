Ещё
Сирийская армия отбила нападение боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина драки с участием Сами Насери
Названа причина драки с участием Сами Насери

Источник: сирийская армия отбила нападение боевиков недалеко от Латакии 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В поселении Эль-Сараф в пригороде Латакии произошло вооруженное столкновение сирийской армии с боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, атаку террористов удалось отразить.
«Боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» напали сегодня рано утром на пункт сирийской армии в поселении Эль-Сараф… на севере пригорода Латакии на сирийско-турецкой границе», — рассказал сирийский полевой командир.
По его словам, боевики смогли захватить поселение. Спустя несколько часов армии САР удалось восстановить контроль на этой территории.
4 августа сообщалось, что в нескольких провинциях Сирии при обстрелах со стороны незаконных вооружённых формирований за сутки погибли три человека.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Защита учёного из ЦНИИмаша Кудрявцева попросила суд поместить его под домашний арест В России отметили День Воздушно-десантных войск Как изменится авианосец «Адмирал Кузнецов» после модернизации
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германию охватила расистская истерия60
Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана45
Звезду «Такси» избили белорусы30
Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна50
Тест: Как жилось в СССР?17
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:38
Звезду «Такси» избили белорусы
Шоу-бизнес
06:33
Германию охватила расистская истерия
В мире Статьи
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение