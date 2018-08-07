Сирийская армия отбила нападение боевиков

В поселении Эль-Сараф в пригороде Латакии произошло вооруженное столкновение сирийской армии с боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, атаку террористов удалось отразить.
«Боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» напали сегодня рано утром на пункт сирийской армии в поселении Эль-Сараф… на севере пригорода Латакии на сирийско-турецкой границе», — рассказал сирийский полевой командир.
По его словам, боевики смогли захватить поселение. Спустя несколько часов армии САР удалось восстановить контроль на этой территории.
4 августа сообщалось, что в нескольких провинциях Сирии при обстрелах со стороны незаконных вооружённых формирований за сутки погибли три человека.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.