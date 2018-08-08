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Сергей Иванов раскрыл часть секретного плана на случай военных действий в Южной Осетии
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Сергей Иванов раскрыл часть секретного плана на случай военных действий в Южной Осетии 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Еще до конфликта 2008 года Генштаб подготовил план на случай начала военных действий в Южной Осетии, рассказал экс-министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов в интервью «Коммерсанту». Несмотря на это, после начала войны все детали этого плана не были учтены.
По словам Иванова, до 2008 года западные партнеры России неоднократно обещали, что не допустят конфликта. В частности, об этом говорила российскому руководству в частных беседах экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, утверждает Иванов. «Говорили и успокаивали нас, что Саакашвили никогда не решится на военную авантюру. Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, все время мне говорила в приватных беседах: „Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет“, — рассказал он.
Несмотря на это Москва была готова к эскалации конфликта, сообщил Иванов. Работу над подготовкой возможных действий в случае начала конфликта вел Генштаб. „Военные, генеральные штабы серьезных государств мира не наивные люди, они всегда исходят из худших сценариев развития ситуаций. Поэтому наш Генштаб в 2007 году — к тому времени конфликты малой интенсивности уже возникали в Южной Осетии — разработал секретный план наших действий в том случае, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия и будут подвергнуты опасности или погибнут российские граждане“, — рассказал экс-министр обороны.
Несмотря на это, нападение Грузии на Южную Осетию оказалось неожиданным для российских военных. „План у нас был, любой план он на бумаге, естественно, но там тогда сложилась такая ситуация, что мы, конечно, не ждали, что именно в этот день, в этот час так коварно, если так можно выразиться, будет это нападение“, — признал Иванов. В то же время он отметил, что часть плана оказалась выполнена в точности. Речь идет о защите Рокского тоннеля, который является единственной транспортной артерией, связывающей Россию и Южную Осетию.
Иванов добавил, что раскрыть все детали плана он не может, поскольку он до сих пор остается секретным. В то же время он отметил, что один пункт плана не был выполнен. Согласно плану действий, все российские войска, вступающие в конфликт, должны были быть укомплектованы только контрактниками. В то же время часть военнослужащих на территории Южной Осетии оказалась срочниками. „Так получилось, что пока этот план искали, пока доставали из сейфа, пока изучали, а действовать надо было мгновенно, ну не получилось в этой части, я это могу признать“, — сказал Иванов.
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