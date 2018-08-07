Названа дата презентации Ту-22М3М

«Туполеве». Выкатка российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиастроительном заводе состоится 16 августа, в первый полет самолета должен пройти до конца сентября, сообщили РИА Новости

Отмечается, что в этот день состоится передача ракетоносца на этап наземных и летных испытаний.

В июне этого года капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что Ту-22М3, оснащенный тремя крылатыми ракетами Х-32, способен поразить любой американский авианосец.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.