СМИ: саудовская ПВО отразила ракетный удар со стороны Йемена

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила в среду баллистическую ракету, выпущенную йеменскими мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, ракета была уничтожена на подлете к городу Джизан на юге королевства.

В свою очередь подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah передал, что баллистическая ракета типа "Бадр-1" поразила промышленную зону в Джизане.

За последние месяцы "Ансар Аллах" неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО. По данным альянса, в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами в сторону Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.