Ещё
Саудовская ПВО отразила ракетный удар со стороны Йемена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: саудовская ПВО отразила ракетный удар со стороны Йемена 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Reuters
Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила в среду баллистическую ракету, выпущенную йеменскими мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его данным, ракета была уничтожена на подлете к городу Джизан на юге королевства.
В свою очередь подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah передал, что баллистическая ракета типа "Бадр-1" поразила промышленную зону в Джизане.
За последние месяцы "Ансар Аллах" неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО. По данным альянса, в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами в сторону Саудовской Аравии.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
ТАСС: последние новости
ВС Эстонии допускают, что выпущенная испанским истребителем ракета могла упасть в России ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях Адвокат: в деле Кудрявцева говорится о передаче сведений в брюссельский институт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле семьи Хачатурян появилась порноверсия172
Российский шоумен разбился насмерть58
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом267
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева102
Саакашвили оскорбил Медведева и высказался о Путине523
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение