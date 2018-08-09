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В Абхазии «Аллигаторы» РФ «уничтожили» катера противника
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В Абхазии российские «Аллигаторы» «уничтожили» катера противника 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Звено боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, приданных российской военной базе в Абхазии, в рамках совместных ротных тактических учений провели ночную тренировку по уничтожению надводных сил условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе мероприятия на полигоне Нагвалоу в акватории Черного моря экипажи вертолетов поразили до 20 плавающих мишеней, имитирующих разведывательные и боевые катера противника, применив штатные 30-мм пушки, а также управляемые ракеты "Вихрь" и "Атака", — сказал он.
В завершении тренировки с использованием авиационных приборов ночного видения группа "Аллигаторов" выполнила поиск мест организованных засад и позиций артиллерии условного противника на запланированных маршрутах движения колонн боевой техники мотострелковых подразделений.
Ранее смешанная вертолетная эскадрилья армейской авиации совершила перелет из Кубани в Абхазию для участия в учениях с подразделениями Российской военной базы и морской пехоты Черноморского флота.
С началом учений с 10 августа вертолетчики отработают различные учебно-боевые задачи, в том числе доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные горные районы Абхазии, сопровождение колонн техники, высадку тактического воздушного десанта и огневую поддержку действий штурмовых отрядов.
Всего в учениях принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих, задействовано около 600 единиц военной техники, в том числе транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, новейшие танки Т-72Б3 и другое современное вооружение.
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