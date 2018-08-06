Как в США готовят дельфинов для подводной войны

В районе акватории военно-морской базы Пойнт-Лома в Южной Калифорнии прошли учения отряда морских млекопитающих Mark-7 MMS. Восемь дельфинов продемонстрировали командованию американских ВМС свои возможности по поиску и борьбы с донными минами.

Как сообщает портал Navaltoday, учения отряда Mark-7 проводились в рамках военно-морских маневров RIMPAC, в которых участвовали корабли и суда из 26 стран мира.

К месту поиска имитаторов донных мин афалины были доставлены на специальном катере. Затем инструкторы Аманда Надерер и Дэйв Вудс выпустили дельфина в зону предполагаемого нахождения мин. Для того, чтобы обнаружить подводную цель, афалине потребовалось лишь 30 секунд. После чего животное возвратилось к лодке и, получив сигнальные маркеры, разместило их рядом с донной миной. За результатами учений аквалангисты наблюдали под водой.

Отметим, что в России также проводятся исследования по обнаружению подводных мин и диверсантов с помощью морских животных.