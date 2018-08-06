Сюрприз для США: у «Арматы» нашли секретное оружие

Американские СМИ назвали комплекс активной защиты «Афганит» «секретным оружием» перспективной бронетанковой платформы «Армата». The National Interest отметил, что «Афганит» имеет много «не виданных ранее инноваций и систем». «Газета.Ru» проанализировала ситуацию, в целом складывающуюся сегодня вокруг отечественной бронетехники нового поколения.

Радиолокатор «Афганита» функционирует в миллиметровом диапазоне волн, а максимальная скорость перехвата бронебойных подкалиберных снарядов составляет 1700 м/с. Кроме того,

в комплексе активной защиты (КАЗ)«Афганит» впервые планируется использовать защитные боеприпасы с боевой частью типа ударное ядро. Это инновационное решение является наиболее эффективным для поражения малоразмерных скоростных бронебойных подкалиберных снарядов.

«Действительно, комплекс активной защиты «Афганит» размещенный на перспективном танке Т-14 «Армата», отличается весьма высокими тактико-технически характеристиками», — пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По словам специалиста, «Афганит» способен работать по высокоскоростным кинетическим целям типа бронебойный и подкалиберный снаряд как танковых, так и противотанковых пушек. Пока ни одна система за рубежом, включая израильский КАЗ «Трофи», по таким объектам не работает, подчеркивает Мураховский.

Характеризуя складывающуюся ситуацию вокруг танка «Армата» в целом, специалист отметил, что пока принято решение не развертывать масштабное серийное производство этой перспективной боевой машины. Причем это решение принято не только в отношении «Арматы», напоминает собеседник «Газеты.Ru», но и в отношении всего модельного ряда отечественной бронетехники нового поколения, включая БТР «Бумеранг», БМП «Курганец-25», и даже ряда артиллерийских систем и систем залпового огня.

По большому счету, это правильное решение, полагает Виктор Мураховский. Во-первых, расходы на перевооружение Сухопутных войск в новой государственной программе вооружений существенно урезаны. Во-вторых, гипотетические противники в настоящее время не проводят перевооружение своих танковых войск на бронетехнику нового поколения. В-третьих,

в настоящее время Сухопутным войскам России для вновь развертываемых частей требуется немало техники, причем техники отработанной и проверенной в боевых условиях, с освоенным серийным производством.

Среди танков к таким машинам можно отнести Т-72Б3 и Т-80 последнего уровня модернизации. Их боевые возможности на сегодня вполне сопоставимы с лучшими зарубежными танками, подчеркивает эксперт.

Наконец, полагает Мураховский, Россия в настоящее время на своих границах не создает ударных группировок войск. И неотложной необходимости в танках нового образца в настоящее время нет.

По словам собеседника издания, на данном этапе строительства Вооруженных сил целесообразнее обходиться модернизированными боевыми машинами, а бронетехнику нового поколения производить небольшими партиями для опытной войсковой эксплуатации.

«На сегодняшний день, на мой взгляд, Т-14 «Армата», несмотря на все очевидные достоинства этой машины, в значительной степени еще ходовой макет», — считает один из ведущих российских экспертов в сфере бронетанкового вооружения Михаил Барятинский.

Тем не менее, распространившиеся в последнее время слухи, что этот танк не будут принимать на вооружение, эксперт считает глупостями. Но, по его мнению, массовым этот танк вряд ли станет. По его оценкам, на «Армату» в будущем перевооружат не более двух танковых бригад.

По словам собеседника «Газеты.Ru», машину с такой стоимостью и такими характеристиками запускать в серийное производство со 125-мм пушкой не стоит. Речь в этом случае надо вести исключительно о 152-мм танковом орудии. И тогда, по словам Барятинского, это будет скачкообразный переход в новое качество. И все потенциальные противники после подобного шага окажутся на голову ниже.

В то же время сегодня Германия США , например, заняты созданием танковых орудий нового поколения, напоминает специалист. В частности, германская компания «Рейнметалл» работает над 140-мм гладкоствольной танковой пушкой. Даже украинцы экспериментируют над 140-мм танковым орудием.

«Отечественная 152-мм пушка, а такие наработки у нас уже есть, позволит резко оторваться от возможных конкурентов, и это был бы действительно прорыв», — полагает Барятинский.

«Что касается наших модернизационных усилий в сфере бронетехники, то временами их серьезно ограничивают некоторые концептуальные установки — малый вес танков, небольшой общий объем забронированного пространства», — отметил эксперт.

По его словам, в ограниченный объем забронированного пространства, по мнению собеседника «Газеты.Ru», порой весьма трудно вписать перспективные системы вооружения.

В частности, пушку более крупного калибра на танки типа Т-72 и Т-80, поставить уже трудно. В частности, опытный образец Т-80 со 152-мм пушкой существовал, однако развертывание его серийного масштабного производства все еще под вопросом.

«Разногласия военного ведомства и завода-изготовителя в отношении «Арматы», в основном, объясняются не тактико-техническими характеристиками танка, а исключительно ценой этого перспективного танка», — рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, вначале промышленность затребовала за «Армату» 450 млн руб. за единицу. Военные сочли такую цену чрезмерно высокой. После долгих переговоров и согласований сошлись на цене в 320-350 млн руб.

«По большому счету, цена «Арматы», заявленная заводом-изготовителем, не выглядит слишком высокой, если мы обратимся к ценовым параметрам аналогичных образцов бронетехники западного производства», — пояснил источник «Газеты.Ru» в оборонпроме.

По словам собеседника «Газеты.Ru», практически все боевые машины наших вероятных партнеров имеют существенно большую цену, чем «Армата». В частности, танк ВС США Abrams M1A2 SEP обходится американским налогоплательщикам почти в 600 млн руб. Дороже «Арматы» сегодня обходится и производство таких машин, как германский Leopard 2A6, израильский Merkava Mark IV, английский Challenger 2.