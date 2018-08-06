Советскую ЗПУ-1 «подружили» с американским «Хамви»

Разработанная в СССР зенитная пулеметная установка ЗПУ-1 до сих пор пользуется большой популярностью в вооруженных формированиях стран третьего мира. Наряду с крупнокалиберным пулеметом ДШК, это оружие часто можно увидеть в кузовах различных "гантраков", а также на бронетехнике советского и западного производства.

ZPU-1 14.5mm AA gun mounted on on HMMWV. Attribution claims Lebanon/Syria region. pic.twitter.com/ugqUKaz7rO— The Other Chris (@TotherChris) 2 августа 2018 г.

Например, у военнослужащих ливанской армии эта установка встречается на одном из вариантов американского многоцелевого автомобиля HMMWV, известного также как "Хамви". Такое оружие использовалось в противостоянии с действовавшими на территории Ливана и соседней Сирии боевиками террористических группировок.

Разработанная почти 70 лет назад ЗПУ-1, благодаря 14,5-мм пулемету КПВ, обладает высокой огневой мощью. На дальности в 1000 м ей по силам подбить большинство образцов легкобронированной техники, например американский бронетранспортер М113.

Вес установки достигает 437 кг. В походном положении она устанавливается на колеса и может буксироваться за боевой машиной.

Скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту. Применяются бронебойно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие пули, начальная скорость которых достигает 1000 метров в секунду. Максимальная дальность стрельбы может составлять 2000 м.