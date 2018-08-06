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«Cирийский вал» замечен на занятиях танкистов ДНР
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«Cирийский вал» замечен на занятиях танкистов ДНР 

Российская Газета 1 час назад
В танковых подразделениях самопровозглашенной Донецкой Народной Республики внимательно анализируют опыт локальных войн. В том числе — применение бронетехники в ходе отражения террористической агрессии в Сирийской Арабской Республике.
Так, в репортаже с одного из полигонов, на котором отрабатывались вопросы отражения наступления условного противника, военные эксперты заметили так называемый "сирийский вал". Данное инженерное сооружение служит для защиты танков и скрытого их маневрирования.
На размещенном в Сети видео заметны три танка: два Т-64БВ и один Т-72Б. Боевые машины покидают замаскированные укрытия и на полном ходу подъезжают к протяженной земляной насыпи, открывая огонь из 125-мм орудий.
Затем танки обычно перестраиваются и начинают перемещаться вдоль укрытия, при этом не прекращая вести стрельбу. К сожалению, из-за непродолжительности сюжета этот момент не был продемонстрирован.
Ранее бойцы ДНР из батальона "Дизель" показывали на учениях так называемую "танковую карусель". Этот прием также хорошо зарекомендовал себя во время контртеррористических операций на Северном Кавказе и боев в Сирии. Суть его заключается в том, что боевые машины, сменяя друг друга, непрерывно ведут огонь по противнику, уничтожая выявленные цели.
В настоящее время в вооруженных силах непризнанной республики танки представлены в мотострелковых частях и соединениях, а также в отдельных батальонах. Военнослужащие на полигонах и танкодромах оттачивают свое ратное мастерство, готовясь к отражению возможных агрессивных действий со стороны войск киевского режима.
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