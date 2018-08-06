Ещё
Снайперы отбили атаку дронов в Южной Осетии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снайперы, «Панцирь» и РЭБ отбили атаку дронов в Южной Осетии 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
На российской военной базе в Южной Осетии подразделение по борьбе с беспилотниками отбило атаку дронов на стартовые позиции зенитного комплекса С-300. В ходе тренировки было уничтожено порядка 30 летательных аппаратов.
В отражении атаки был задействован мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха", система ПВО "Панцирь-С" и снайперы. Подразделения по борьбе с беспилотниками созданы во всех соединениях и воинских частях Южного военного округа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Вместе с зенитчиками тренируются и мотострелки: подразделения 58-й общевойсковой армии ЮВО и бригады из Владикавказа отрабатывают совместные действия по защите горных перевалов и тоннелей от захвата войсками условного противника.
Возможности комплекса РЭБ "Красуха" позволяют глушить сигналы управления беспилотными летательными аппаратами в радиусе 300 километров. Мобильный зенитный комплекс "Панцирь-С" зарекомендовал себя как эффективное средство против беспилотников, охраняя российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Чтобы не тратить на малоразмерные цели дорогие ракеты, "Панцирь" сбивает их огнем спаренной 30-миллиметровой пушки. С 2017 года борьба с воздушными целями вошла в курс боевой подготовки всех снайперов армии России.
Российская Газета: последние новости
Появилось фото гибели авианосца США В танке «Армата» нашли секретное оружие Авианосец "Адмирал Кузнецов" при модернизации разрежут до дна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина выразила протест из-за действий Путина283
СМИ заявили о подготовке Германии к войне с РФ106
Россиян лишают популярного курорта79
«Смиритесь»: Россия разместила авиацию на Курилах196
В Москве горит ТЦ «Афимолл Сити», идет эвакуация20
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
00:11
Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео
Катастрофы Происшествия
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
06:38
Причину смерти Марьянова скрывают от вдовы
Шоу-бизнес
01:52
Украинские радикалы напали на священника в Одессе
Происшествия В мире
00:08
В Москве горит ТЦ «Афимолл Сити», идет эвакуация
Происшествия Пожары
04:19
Как за каменной стеной: Петросян нашел защиту от Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение