Британия увеличит военный бюджет на 1 млрд долларов

Британские власти решили увеличить расходы на оборону в 2018 году на 1 млрд долларов, сообщают СМИ.

минобороны Как пишет The Times Великобритании испытывает дефицит бюджета на сумму 2,5 млрд долларов в год, что не позволяет покупать военные самолеты, спутники и корабли.

По данным газеты, палата общин Великобритании одобрила увеличение оборонных расходов до 25,9 млрд долларов ежегодно. Несмотря на это министр обороны Британии Гэвин Уильямсон попросил дополнительно еще 5 млрд долларов.

Издание подчеркивает также, что на увеличение расходов на оборону повлияли угрозы консерваторов в парламенте, один из которых заявил, что примерно 50 депутатов будут против, если требования минобороны не будут выполнены.

Угроза возмущения в парламенте растет вместе с потоком информации о нехватке военной техники в стране. Тем временем Уильямсон заявил, что Великобритания имеет самый большой военный бюджет среди европейских стран и выделяет на него гораздо больше рекомендованных НАТО 2% от ВВП.

Напомним, 2 июля министр обороны США Джеймс Мэттис направил британскому коллеге Гэвину Уильямсону письмо с призывом увеличить расходы на оборону.

В апреле министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритании «критически важно» развивать оборонный комплекс, чтобы «встретить угрозы» будущего подготовленными, и сообщил, что ради этой цели расходы на оборону будут увеличены на 800 млн фунтов стерлингов (1 млрд 121 млн долларов).