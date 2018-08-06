Ещё
Британия увеличит военный бюджет на $1 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия увеличит военный бюджет на 1 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Британские власти решили увеличить расходы на оборону в 2018 году на 1 млрд долларов, сообщают СМИ.
Как пишет The Times, минобороны Великобритании испытывает дефицит бюджета на сумму 2,5 млрд долларов в год, что не позволяет покупать военные самолеты, спутники и корабли.
По данным газеты, палата общин Великобритании одобрила увеличение оборонных расходов до 25,9 млрд долларов ежегодно. Несмотря на это министр обороны Британии Гэвин Уильямсон попросил дополнительно еще 5 млрд долларов.
Издание подчеркивает также, что на увеличение расходов на оборону повлияли угрозы консерваторов в парламенте, один из которых заявил, что примерно 50 депутатов будут против, если требования минобороны не будут выполнены.
Угроза возмущения в парламенте растет вместе с потоком информации о нехватке военной техники в стране. Тем временем Уильямсон заявил, что Великобритания имеет самый большой военный бюджет среди европейских стран и выделяет на него гораздо больше рекомендованных НАТО 2% от ВВП.
Напомним, 2 июля министр обороны США Джеймс Мэттис направил британскому коллеге Гэвину Уильямсону письмо с призывом увеличить расходы на оборону.
В апреле министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритании «критически важно» развивать оборонный комплекс, чтобы «встретить угрозы» будущего подготовленными, и сообщил, что ради этой цели расходы на оборону будут увеличены на 800 млн фунтов стерлингов (1 млрд 121 млн долларов).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США собрались вложиться в ледоколы для вызова «арктическому владычеству» России На Западе восхитились секретным оружием «Арматы» Назван получатель секретных данных по делу о госизмене в ЦНИИМаше
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина выразила протест из-за действий Путина263
СМИ заявили о подготовке Германии к войне с РФ96
Россиян лишают популярного курорта79
«Смиритесь»: Россия разместила авиацию на Курилах192
В Москве горит ТЦ «Афимолл Сити», идет эвакуация20
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
00:11
Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео
Катастрофы Происшествия
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
06:38
Причину смерти Марьянова скрывают от вдовы
Шоу-бизнес
01:52
Украинские радикалы напали на священника в Одессе
Происшествия В мире
00:08
В Москве горит ТЦ «Афимолл Сити», идет эвакуация
Происшествия Пожары
04:19
Как за каменной стеной: Петросян нашел защиту от Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение