«Смиритесь»: Россия разместила авиацию на Курилах

Вокруг Курильских островов разгорелся очередной политический скандал. Японские власти выразили протест в связи с размещением на Южных Курилах российских истребителей Су-35С. При этом милитаризация региона на этом не завершится. В соответствии с уставом ВС РФ , на островах должны появиться также ракетные системы или системы ПВО.

Япония заявила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на прошлой неделе в аэропорту «Ясный» начали опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С. По словам генсека кабмина Японии Есихидэ Суга, протест против размещения истребителей на острове Итуруп, на который претендует японская сторона, был направлен в российский МИД 3 августа.

«Это политиканство, причем, судя по всему, весьма востребованное в Японии, — передает слова сенатора ФАН. — Многие японские политики активно эту тему эксплуатируют. Пора им как-то с этим смириться. Решение уже принято. Принято и подписано на самом высоком международном уровне. Все эти вопросы согласованы. Сегодня Россия обустраивает свою территорию, повторяю — свою территорию, — так, как считает нужным».

Сенатор также отметил, что в ближайшее время на Южных Курилах будут размещены не только истребители, но и жилье для офицеров и граждан, которые там будут работать, а также различные инфраструктурные объекты — такие, как детские сады и школы.

«Наверняка там также будут отведены какие-то места для размещения российских ракетных систем или ПВО, как того требует боевой устав вооруженных сил России при оборудовании военного объекта», — отметил Клинцевич.

По словам сенатора, «политикам в Японии пора успокоиться и смириться с этой ситуацией». «Россия своей территорией не торгует. Японии пора заняться мирным процессом и подумать о том, что уже давно назрело время для подписания мирного договора между нашими странами», — отметил он.

Однако проблема только обостряется. В прошлом месяце в Японии были приняты поправки в закон о Южных Курилах, согласно которых острова на законодательном уровне признаются «исконно принадлежащей Японии территорией».

Министерство иностранных дел России заявило, что внесенные в японский закон о Южных Курилах поправки препятствуют продвижению переговоров по совместной хозяйственной деятельности на островах. В МИД также добавили, что Россия воспринимает это, как попытку «навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора».

Япония претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Российские же власти настаивают на том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Ситуация с размещением российских истребителей на Курилах является уже вторым скандалом в регионе за последний месяц, связанным с российской авиацией.

В министерстве сообщили, что стратегические ракетоносцы российских Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии», — сказали в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Однако власти Южной Кореи все же расценили пролет российских стратегических ракетоносцев как несанкционированный и вызвали российского военного Андрея Фалилеева в министерство национальной обороны в связи с якобы несанкционированным пролетом Ту-95МС.

«Вторжение российских военных самолетов не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, такие инциденты могут привести к столкновению в воздухе. «Мы просим Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры, чтобы избежать их повторения», — говорится в заявлении властей.