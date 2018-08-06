Россияне победили на конкурсе «Инженерная формула» на АрМИ — 2018

Российская команда одержала уверенную победу в конкурсе «Инженерная формула», который проводился в рамках АрМИ-2018. На полигоне «Волжский» Волгоградской области выступили военнослужащие из России , Китая, Белоруссии, Пакистана и Сербии. За выступлением команд с трибун наблюдали около двух тысяч зрителей.

Участникам предстояло преодолеть сложнейшую трассу с препятствиями, протяженностью в четыре тысячи метров. В рамках соревнований военные инженеры рыли котлованы, переправлялись через реку, строили оборонительные укрепления через реку, выкапывали противотанковые рвы, укрепляя оборонительные рубежи и многое другое.

Действовать военнослужащим приходилось в условиях, приближенных к боевым, под «огнем» противника. Реальную атмосферу боя помогали воссоздавать пролеты авиации.

Белоруссия вместе с Китаем разделили второе место, третье досталось Сербии.