Ещё
Россияне победили на конкурсе «Инженерная формула»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Виктор Черненко
Умер Виктор Черненко

Россияне победили на конкурсе «Инженерная формула» на АрМИ — 2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Второе место разделили Белоруссия и Китай, команда из Сербии завоевала бронзу.
Российская команда одержала уверенную победу в конкурсе «Инженерная формула», который проводился в рамках АрМИ-2018. На полигоне «Волжский» Волгоградской области выступили военнослужащие из России, Китая, Белоруссии, Пакистана и Сербии. За выступлением команд с трибун наблюдали около двух тысяч зрителей.
Участникам предстояло преодолеть сложнейшую трассу с препятствиями, протяженностью в четыре тысячи метров. В рамках соревнований военные инженеры рыли котлованы, переправлялись через реку, строили оборонительные укрепления через реку, выкапывали противотанковые рвы, укрепляя оборонительные рубежи и многое другое.
Действовать военнослужащим приходилось в условиях, приближенных к боевым, под «огнем» противника. Реальную атмосферу боя помогали воссоздавать пролеты авиации.
Белоруссия вместе с Китаем разделили второе место, третье досталось Сербии.
ТК «Звезда»: последние новости
Тайна «Арматы»: американские СМИ назвали секретное оружие российского танка Экс-министр обороны Украины рассказал о плачевном состоянии ВСУ «Человек-домкрат» объявился на «Нашествии-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишают популярного курорта15
«Нас вынуждают врать и скрывать»54
Разлучница подобралась к Петросяну через Степаненко25
Петросян: гора с плеч свалилась253
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО32
Видео
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
01:41
Жертва стихии: почему погиб мальчик в Сочи
Происшествия Статьи
03:01
Авиакомпании заплатят россиянам
Путешествия
01:44
Яхту канадцев угнал кит
Происшествия Общество
03:11
Россиян лишают популярного курорта
Общество
04:19
Разлучница подобралась к Петросяну через Степаненко
Шоу-бизнес
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение