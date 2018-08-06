Армия Израиля арестовала 13 палестинцев на Западном берегу

Израильские силовики арестовали в ночь на понедельник в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан 13 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности и участии в массовых беспорядках. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.

"В течение ночи подразделения армии при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка — прим. ТАСС) арестовали 13 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат", — говорится в документе. "Задержанные переданы для допроса в контрразведку", — добавили в армии.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.