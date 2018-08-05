Россияне выиграли конкурс «Мастер-оружейник»

Россияне выиграли конкурс АрМИ-2018 «Мастер-оружейник»

Российские военнослужащие стали лучшими на конкурсе Армейских международных игр "Мастер-оружейник", который проходил с 29 июля по 5 августа на полигоне "Учебный" под Пензой . Команда Россия победила на всех пяти этапах конкурса.

Второе место на конкурсе заняла команда Казахстана , третье — военнослужащие Узбекистана

Переходящий кубок российской команде вручил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков . В прошлом году этот кубок принадлежал команде Китая

"В течение семи дней в рамках Армейских международных игр-2018 проходил конкурс на лучший ремонтный взвод вооружения — "Мастер-оружейник". Команды-участницы продемонстрировали наилучшие профессиональные качества, показали результаты, стремление и волю к победе", — отметил Булгаков.

Он подчеркнул, что команды продемонстрировали отличные профессиональные навыки. "Между участниками соревнований установились теплые и товарищеские отношения. В составе своих подразделений все они показали отличные профессиональные навыки, морально-психологическую устойчивость и готовность к выполнению задач в сложной обстановке", — добавил замминистра обороны.