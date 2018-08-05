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Россияне выиграли конкурс «Мастер-оружейник»
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Россияне выиграли конкурс АрМИ-2018 «Мастер-оружейник» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские военнослужащие стали лучшими на конкурсе Армейских международных игр "Мастер-оружейник", который проходил с 29 июля по 5 августа на полигоне "Учебный" под Пензой. Команда Россия победила на всех пяти этапах конкурса.
Второе место на конкурсе заняла команда Казахстана, третье — военнослужащие Узбекистана.
Переходящий кубок российской команде вручил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. В прошлом году этот кубок принадлежал команде Китая.
"В течение семи дней в рамках Армейских международных игр-2018 проходил конкурс на лучший ремонтный взвод вооружения — "Мастер-оружейник". Команды-участницы продемонстрировали наилучшие профессиональные качества, показали результаты, стремление и волю к победе", — отметил Булгаков.
Он подчеркнул, что команды продемонстрировали отличные профессиональные навыки. "Между участниками соревнований установились теплые и товарищеские отношения. В составе своих подразделений все они показали отличные профессиональные навыки, морально-психологическую устойчивость и готовность к выполнению задач в сложной обстановке", — добавил замминистра обороны.
Конкурс "Мастер-оружейник" проходил в Пензенской области с 29 июля по 5 августа, в нем участвовали военные из шести стран — России, Армении, Ирана, Китая, Казахстана и Узбекистана. IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот" и будут проходить до 11 августа на 24 полигонах в семи странах мира. В играх принимают участие 189 команд из 32 стран, они состязаются в 28 конкурсах.
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