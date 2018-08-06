Ещё
Хакер получил данные об истребителе через Tinder
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В итальянском аэропорту прогремел взрыв
В итальянском аэропорту прогремел взрыв

Хакер получил данные об истребителе через Tinder 

News.ru 5 часов назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Yichuan Cao
Неизвестный хакер взломал персональную страницу военнослужащей королевских ВВС Великобритании в приложении для знакомств Tinder. Целью злоумышленника стала секретная информация по приобретению американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II.
Киберпреступник, взломав страницу военнослужащей, от её имени пытался познакомиться с другими сотрудниками ВВС, чтобы «вытянуть комментарии и детали об F-35».
«К счастью, к преступнику попала малая доля информации, и военнослужащая, чей аккаунт был взломан, сразу сообщила об этом, что позволило предпринять необходимые меры и провести расследование», — пишет британское издание Daily Mail.
Лондон планирует приобрести 138 истребителей стоимостью $119,5 млн каждый. Первая партия новейших многофункциональных F-35 была доставлена на базу британских ВВС 7 июня.
Lockheed Martin F-35 Lightning II — американский сверхзвуковой многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения.
Ранее News.ru писал о том, что истребитель F-35 не смог дозаправиться в воздухе.
News.ru: последние новости
СМИ: бундесвер готовится к войне с Россией Запад интересуется танком «Армата» Сотрудник ЦНИИмаша передавал секретные сведения онлайн
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом41
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре50
Петросян обратился к россиянам21
Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну57
Тест: Умеете ли вы экономить?4
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
00:50
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель
В мире
01:04
«Cирийский вал» замечен на занятиях танкистов ДНР
Армия Оружие
00:38
Петросян обратился к россиянам
Шоу-бизнес
01:02
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре
Криминал Происшествия
07:39
Полиция не нашла жалоб на убитого дочерьми отца
Криминал Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
00:11
Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение