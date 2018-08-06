Хакер получил данные об истребителе через Tinder

Неизвестный хакер взломал персональную страницу военнослужащей королевских ВВС Великобритании в приложении для знакомств Tinder. Целью злоумышленника стала секретная информация по приобретению американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II.

Киберпреступник, взломав страницу военнослужащей, от её имени пытался познакомиться с другими сотрудниками ВВС, чтобы «вытянуть комментарии и детали об F-35».

«К счастью, к преступнику попала малая доля информации, и военнослужащая, чей аккаунт был взломан, сразу сообщила об этом, что позволило предпринять необходимые меры и провести расследование», — пишет британское издание Daily Mail.

Лондон планирует приобрести 138 истребителей стоимостью $119,5 млн каждый. Первая партия новейших многофункциональных F-35 была доставлена на базу британских ВВС 7 июня.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — американский сверхзвуковой многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения.

Ранее News.ru писал о том, что истребитель F-35 не смог дозаправиться в воздухе.