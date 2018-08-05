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Смертники убили троих военнослужащих НАТО
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В Афганистане при атаке смертника погибли три военнослужащих НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
Три члена миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва террориста-смертника на востоке страны, сообщается в пресс-релизе миссии.
"Три военнослужащих миссии "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва смертника во время патрулирования совместно с афганскими ВС на востоке Афганистана 5 августа", — сообщается в заявлении.
Также в результате взрыва пострадал еще один военнослужащий миссии, американец, и два солдата армии Афганистана.
В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". За время операции потери США составили свыше 2200 убитыми и более 20 тысяч человек ранеными.
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