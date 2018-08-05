Смертники убили троих военнослужащих НАТО

В Афганистане при атаке смертника погибли три военнослужащих НАТО

Фото: AP Photo / Rahmat Gul

Три члена миссии НАТО Афганистане "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва террориста-смертника на востоке страны, сообщается в пресс-релизе миссии. "Три военнослужащих миссии "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва смертника во время патрулирования совместно с афганскими ВС на востоке Афганистана 5 августа", — сообщается в заявлении. Также в результате взрыва пострадал еще один военнослужащий миссии, американец, и два солдата армии Афганистана. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". За время операции потери США составили свыше 2200 убитыми и более 20 тысяч человек ранеными.