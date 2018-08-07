На АрМИ-2018 выбран лучший в стрельбе из «Калашникова»

Военный из Казахстана стал лучшим в стрельбе из «Калашникова» на АрМИ-2018

Фото: предоставлено пресс-службой концерна "Калашников"

Оператор казахстанского расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стал лучшим в стрельбе из автомата Калашникова на конкурсе "Соколиная охота", который проходит в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018) в Казахстане , сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа. "Сержант Олег Запорощенко из Казахстана установил рекорд в стрельбе из автомата АК-74, военнослужащий набрал 98 очков, выполнив 10 выстрелов по мишени, находящейся на удалении 100 метров. На втором месте начальник российского расчета беспилотного летательного аппарата капитан Игорь Кайдаш с результатом 97 очков", — сказали в пресс-службе. В общем зачете после второго этапа конкурса российская команда занимает второе место с результатом 372 балла, уступив хозяевам три балла. На третьем месте — Белоруссия "Впереди у команд финальный этап конкурса — "Эстафета", в ходе которой участники будут состязаться в поиске объектов последовательно в трех районах ведения разведки площадью до 25 квадратных метров на удалении от точки запуска БПЛА от 10 до 35 километров", — уточнили в пресс-службе. Конкурс "Соколиная охота" проходит на полигоне Матыбулак на юге Казахстана. В нем принимают участие команды Белоруссии, Ирана , Казахстана и России . Итоги подведут 9 августа. Четвертые Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.