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На АрМИ-2018 выбран лучший в стрельбе из «Калашникова»
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Военный из Казахстана стал лучшим в стрельбе из «Калашникова» на АрМИ-2018 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: предоставлено пресс-службой концерна "Калашников"
Оператор казахстанского расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стал лучшим в стрельбе из автомата Калашникова на конкурсе "Соколиная охота", который проходит в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018) в Казахстане, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа.
"Сержант Олег Запорощенко из Казахстана установил рекорд в стрельбе из автомата АК-74, военнослужащий набрал 98 очков, выполнив 10 выстрелов по мишени, находящейся на удалении 100 метров. На втором месте начальник российского расчета беспилотного летательного аппарата капитан Игорь Кайдаш с результатом 97 очков", — сказали в пресс-службе.
В общем зачете после второго этапа конкурса российская команда занимает второе место с результатом 372 балла, уступив хозяевам три балла. На третьем месте — Белоруссия.
"Впереди у команд финальный этап конкурса — "Эстафета", в ходе которой участники будут состязаться в поиске объектов последовательно в трех районах ведения разведки площадью до 25 квадратных метров на удалении от точки запуска БПЛА от 10 до 35 километров", — уточнили в пресс-службе.
Конкурс "Соколиная охота" проходит на полигоне Матыбулак на юге Казахстана. В нем принимают участие команды Белоруссии, Ирана, Казахстана и России. Итоги подведут 9 августа.
Четвертые Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.
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