Ещё
На Западе заявили о создании армии клонов в КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Западе заявили о создании армии клонов в КНДР 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Британские СМИ выступили с заявлением о работах по клонированию солдат для армии КНДР.
В публикации Daily Star говорится о планах Ким Чен Ына обзавестись таким образом супербойцами, которые станут беспрекословно выполнять любые его команды. По данным издания, на секретную программу клонирования, у истоков которой более 30 лет назад стоял еще дед Ким Чен Ына, потрачены миллиарды и уже можно говорить о конкретных результатах.
Как пишет Daily Star, сотрудники британской разведки считают, что КНДР имеет опыт клонирования кошек, собак и лошадей, а также не менее 10 лет проводит эксперименты с человеческими эмбрионами. А по информации некоторых источников, сотрудничающих с ЦРУ, в двух секретных лабораториях уже удалось клонировать человека. Впрочем, клонирование лидеру КНДР интересно не только для пополнения армии послушными суперсолдатами и укрепления военной мощи. Он также намерен создать копии своего отца, деда, других членов семьи и самого себя.
"Для клонирования и других ужасных экспериментов уже много лет используются заключенные. Ким одержим идеей клонирования человека. Он пытался выращивать человеческие ткани, органы и эмбрионы клонов. Он верит, что может жить вечно, создавая клоны самого себя", — приводит издание слова своего источника из разведки.
При этом отмечается, что работы по клонированию человека очень продвинуты на Корейском полуострове и, возможно, это единственная научная сфера, в которой Северная Корея может оказаться мировым лидером, однако все работы по клонированию в КНДР засекречены.
Представитель северокорейского посольства предсказуемо отказался комментировать британскому изданию эту информацию.
Российская Газета: последние новости
Трое военнослужащих НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане Видео: Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету Первая на Балканах авиабаза НАТО появится в Албании
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс463
Мать убивших отца сестер сделала заявление149
США решили покончить с «арктическим владычеством» РФ139
«Утрем нос старому, седому юмористу»: Степаненко сделали предложение29
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»114
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:26
Москва отреагировала на покушение на Мадуро
Политика
00:46
На наследство Говорухина появился новый претендент
Шоу-бизнес
00:47
«Утрем нос старому, седому юмористу»: Степаненко сделали предложение
Шоу-бизнес
00:31
Улики по делу Скрипалей уничтожили
Политика
03:29
«Мой зять был маньяком»
Происшествия
00:26
Что известно о попытке покушения на Мадуро
В мире Статьи
03:10
США решили покончить с «арктическим владычеством» РФ
Армия Оружие
00:47
Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна
Шоу-бизнес
04:35
В Сети связали исчезновение Порошенко и Меркель
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение