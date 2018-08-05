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В Амурской области состоялась региональная военно-патриотическая смена «Школа юнармейца»
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В Амурской области состоялась региональная военно-патриотическая смена «Школа юнармейца» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие прошло в детском лагере «Мелиоратор» под Белогорском при активном участии военнослужащих Амурского объединения Восточного военного округа.
Для юнармейцев Амурской области состоялась военно-патриотическая смена «Школа юнармейца». Мероприятие прошло в детском лагере «Мелиоратор» под Белогорском при активном участии военнослужащих Амурского объединения Восточного военного округа.
В течение нескольких дней юные патриоты участвовали в различных военно-спортивных конкурсах и квестах, учились работать в команде, тренировались разбирать и собирать автоматы Калашникова и другое стрелковое оружие под чутким руководством военнослужащих. Особенно понравились юнармейцам военизированная игра «Победа» и тактические дуэли с использованием лазерных имитаторов стрельбы — лазертаг.
Военнослужащие рассказали юношам и девушкам об особенностях военной службы, а также о героических страницах военной истории Отечества.
Движение Юнармия в Амурской области насчитывает более 3,5 тысяч школьников и активно развивается. Штаб движения находится в г. Белогорске, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойскового объединения Восточного военного округа.
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