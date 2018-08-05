На «Нашествии-2018» объявился «человек-домкрат»

Посетитель фестиваля установил рекорд по толканию армейских гирь.

На соревнованиях по гиревому спорту, которые проводятся в кластере российской армии в дни фестиваля, один из посетителей "Нашествия-2018" установил абсолютный рекорд, толкнув две армейских 24 кг гири ровно 207 раз.

Рекордсменом оказался профессиональный 38-летний спортсмен-гиревик бывший десантник Николай, который приехал на фестиваль из Санкт-Петербурга . За победу в соревнованиях Николай был премирован высококалорийным индивидуальным рационом питания военнослужащих, который поможет восстановить ему потраченные силы.

Rроме того, гиревик-рекордсмен получил неформальный титул "человек-домкрат", которым в армейском спорте награждаются люди с высокими силовыми качествами.