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На «Нашествии-2018» объявился «человек-домкрат»
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На «Нашествии-2018» объявился «человек-домкрат» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Посетитель фестиваля установил рекорд по толканию армейских гирь.
На соревнованиях по гиревому спорту, которые проводятся в кластере российской армии в дни фестиваля, один из посетителей "Нашествия-2018" установил абсолютный рекорд, толкнув две армейских 24 кг гири ровно 207 раз.
Рекордсменом оказался профессиональный 38-летний спортсмен-гиревик бывший десантник Николай, который приехал на фестиваль из Санкт-Петербурга. За победу в соревнованиях Николай был премирован высококалорийным индивидуальным рационом питания военнослужащих, который поможет восстановить ему потраченные силы.
Rроме того, гиревик-рекордсмен получил неформальный титул "человек-домкрат", которым в армейском спорте награждаются люди с высокими силовыми качествами.
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