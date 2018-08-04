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Авиабаза НАТО появится в бывшем Сталине
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Авиабаза НАТО на Балканах появится в городе, который носил имя Сталина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАТО приняла решение о строительстве первой авиабазы на западных Балканах в центральной Албании, сообщил в Facebook премьер-министр страны Эди Рама.
По словам главы албанского правительства, местом строительства выбран старый военный аэродром в городе Кучова (с 1950 по 1990 годы — город Сталин) в округе Берат в центральной части страны.
"Североатлантический совет одобрил решение построить первую авиабазу на западных Балканах в Албании. На средства Североатлантического альянса в партнерстве с правительством Албании, НАТО только в первую фазу проекта модернизации аэродрома в Кучова вложит свыше 50 миллионов евро", — написал Рама на своей странице в социальной сети.
>> В НАТО появится новый член
Албанский премьер уточнил, что реализация проекта должна начаться в течение года, авиабаза будет призвана "служить для снабжения НАТО, логистической поддержки, поддержки авиаподразделений полиции, подготовки личного состава и учений альянса".
"Кучова также будет служить базой для национальных ВВС. Эта стратегическая инвестиция НАТО в Албании привнесет новые стандарты в наши вооруженные силы", — отметил Рама.
Албания является членом Североатлантического альянса с апреля 2009 года.
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Комментарии24  Ещё 9 источников 
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