«Танковый биатлон-2018» подошел к рубежной черте

Интереснейший конкурс игр АрМИ-2018 "Танковый биатлон" подошел к рубежной черте. В воскресенье определятся те, кто пройдет в полуфинальные гонки и продолжит состязания на полигоне в Алабино. В субботу лидером стала команда Республики Беларусь , чей танк прошел дистанцию за 20 минут 22 секунды. Неплохо выступила и команда Сирии

Танковый биатлон интересен не только гонками стальных машин, но и своей атмосферой.

Уже несколько лет на период проведения игр на полигоне в Алабино традиционно открывается Дом дружбы. В нем есть своеобразные островки почти всех государств-участников, где можно ближе познакомиться с культурой самых отдаленных стран. А также сцена, на которой выступают творческие коллективы — иностранные и российские, профессиональные и любительские. Выступления бывают настолько яркие, что порой и не знаешь, что смотреть: то ли гонку танков, то ли артистические номера.

К примеру, своих земляков приехал поддержать киргизский фольклорный ансамбль "Мир". Он объединяет уроженцев этой республики, живущих в Москве . Выступали люди достаточно пожилые, но так зажигательно, что могли бы позавидовать и молодые артисты. Естественно, Дом дружбы буквально взрывался овациями.

А выступление ансамбля культурного центра при посольстве Индии в Москве произвело просто фурор. Казалось все, кто был на полигоне, пришли посмотреть на искрометные индийские танцы, которые исполняли как индийские артисты, так и простые русские девушки, мастерство которых было почти профессиональным.

Монголии и Мьянмы? На площадке этого Дома и рядом с ним происходит постоянное общение и, можно сказать, братание воинов самых отдаленных друг от друга стран Азии, Африки, Америки и Европы. Где бы, действительно, могли еще встретится воины Южно-Африканской Республики или Зимбабве со своими собратьями по военной профессии из Венесуэлы

Лично мне повезло наблюдать оживленный разговор между танкистами Венесуэлы и Сирии. Эмоции, причем, очень положительные, буквально переполняли атмосферу. Командир команды Венесуэлы генерал-полковник Хосе Аделино Орнелас Феррейра рассказал, как он был в Дамаске вместе с президентом Уго Чавесом . И у него остались самые добрые воспоминания о Сирии, ее армии и президенте Асаде. При расставании венесуэльцы прокричали вива Сирия. А командир сирийской команды генерал-майор Али Рашид Аль Абдулла подарил своему коллеге из далекой заокеанской страны большую памятную медаль, изготовленную в Дамаске специально в честь соревнований "Танковый биатлон". Радость сирийцев была искренней.

И еще интересное наблюдение. При разговоре венесуэльские и сирийские военные порой употребляли русские слова и выражения, прекрасно понимая друг друга, хотя в целом говорили при помощи двух переводчиков.

Нередко танкисты различных стран при общении старались говорить по-русски, а вовсе не по-английски. При мне один столичный журналист обратился к чернокожему танкисту на английском языке. Посчитав, что перед ним какой-то представитель СМИ какой-то далекой от России страны, африканец спросил: а по-русски вы говорите? Надо было видеть выражение лица продвинутого в английском россиянина. Оказалось, воин из Африки окончил Омское танковое училище и по-русски говорил вполне сносно.

Мы по какой-то непонятной инерции считаем, что военные всего мира просто обязаны знать английский язык. Да, Великобритания в свое время сделала все, чтобы армии ее бывших колоний остались англоязычными. Но не все когда-то жили под британским флагом. Да и в бывших ее владениях все больше людей, стремящихся освоить русский язык. И было бы вполне разумно поощрять это стремление. В том числе в рамках военных игр.

Как рассказали организаторы танкового биатлона, живут участники команд в казармах Таманской дивизии в условиях вполне комфортных — в кубриках на два и четыре спальных места со своими душевыми и туалетными комнатами. Атмосфера в казармах очень теплая. Все стремятся найти побольше друзей в армиях других стран. А вечером, когда танкисты отправляются строем на ужин, они, как и положено, идут с песней. И так старательно исполняют свои строевые песни, что, как сказал один из наших офицеров, звучит это завораживающе — впечатляет не меньше танковых гонок.

Так что не стоит сомневаться — вне зависимости от того, какое место займет та или иная команда, обиженных не будет. И пережитое на танковом биатлоне уже никогда не забудется.