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Россия победила в «Военном ралли»
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Россия победила в «Военном ралли» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Команда армии России стала победителем автогонки "Военное ралли — 2018" Международных армейских игр. Второе место заняла сборная Китая, на третьем — Узбекистан. Церемония награждения победителей прошла на центральной площади Кызыла — для конкурса в Тыве построили горно-степную раллийную трассу протяженностью более 400 километров.
— Наше ралли уникально. Главная цель соревнований — развитие сотрудничества и укрепление содружества вооруженных сил стран-участниц, — заявил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, вручив призы победителям. Его слова приводит ТАСС.
Российские водители лидировали на всех четырех этапах конкурса. Он включал в себя индивидуальную гонку, состязания в меткости — необходимо было на ходу поразить из пулемета возникающие внезапно и движущиеся мишени, — гонку с преследованием и командную гонку. Протяженность трех раллийных этапов составила почти 800 километров, 500 из них проходили по бездорожью.
В последней гонке российская команда опередила четвертого участника ралли, сборную Египта почти на два часа.
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