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Гроза не помешала «Авиамиксу»
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Гроза не помешала «Авиамиксу» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гроза помешала авиагруппе "Стрижи" закончить выступление на "Авиамиксе" в Рязанской области, но летная программа самого шоу выполнена полностью. Об этом рассказал РИА Новости замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.
Тысячам зрителей продемонстрировали высадку десанта, авиационное прикрытие, удары по наземным целям и сброс груза. До грозы свое мастерство показали "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н.
"Особенность "Авиамикса" состоит в том, что летная программа каждый год разная", — сказал Юдин.
Как рассказал помощник главнокомандующего ВКС по международному военному сотрудничеству полковник Александр Уразов, помимо зрителей на полигон Дубровичи приехали наблюдатели и военные атташе из 16 стран. Они поблагодарили за теплый прием и выразили восхищение летной программой шоу.
Авиашоу "Авиамикс" каждый год проходит в рамках конкурса Армейских международных игр "Авиадартс".
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