Гроза не помешала «Авиамиксу»

Тысячам зрителей продемонстрировали высадку десанта, авиационное прикрытие, удары по наземным целям и сброс груза. До грозы свое мастерство показали "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н.

"Особенность "Авиамикса" состоит в том, что летная программа каждый год разная", — сказал Юдин.

Как рассказал помощник главнокомандующего ВКС по международному военному сотрудничеству полковник Александр Уразов, помимо зрителей на полигон Дубровичи приехали наблюдатели и военные атташе из 16 стран. Они поблагодарили за теплый прием и выразили восхищение летной программой шоу.

Авиашоу "Авиамикс" каждый год проходит в рамках конкурса Армейских международных игр "Авиадартс".