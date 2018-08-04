«Уралвагонзавод» отреагировал на критику «Арматы»

Заявления о высокой стоимости танка Т-14 «Армата» не повлияют на производственные планы «Уралвагонзавода» , разработавшего и выпускающего боевую машину, сообщил ТАСС директор по корпоративным коммуникациям предприятия Дмитрий Калениченко.

«Подобные заявления никак не повлияли на работу цехов "Уралвагонзавода", работы ведутся в прежнем режиме в соответствии с заключенными контрактами», — сказал Калениченко.

По его словам, рассуждения СМИ о планах военных закупок вряд ли снизят загруженность предприятий корпорации, так как «Уралвагонзавод» выпускает значительную часть военной техники Сухопутных войск.

В июле вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что «Армата» и бронетранспортер «Бумеранг» оказались, по сравнению с существующими, дорогими моделями, и такие машины имеет смыслу закупать лишь тогда, когда российская бронетехника начнет резко уступать изделиям вероятного противника.